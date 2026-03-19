İtalya’da yapılan World Para Swimming World Series yarışmalarında TED Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Çetin Koçak’ın teknik ekipte görev yaptığı milli takım büyük bir başarıya imza attı.

9-15 Mart tarinlerinde İtalya’nın Ligmano Sabbiadoro şehrinde yapılan World Para Swimming World Series yarışmalarında açık yaş milli takımı dört altın iki gümüş toplam 6 madalya, genç milli takımı üç altın bir gümüş toplam dört madalya kazandı.

Takım sıralamasında ise açık yaş kategorisinde ikinci gençlerde ise dördüncü oldu.

Çetin Koçak Olimpiyat hazırlıkları kapsamında katıldıkları turnuvada sporcularının elde ettiği başarıların son derece mutluluk verici olduğunu belirterek çalışmaya devam edeceklerini söyledi.