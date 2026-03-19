Çorum Barosu tarafından bu yıl 18.si düzenlenen Halı Saha Futbol turnuvasına başvurular başladı.

Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı turnuvaya başvuruların 26 Mart perşembe günü mesai bitimine kadar yapılması gerektiğini açıkladı.

Turan Kalıpcı bu yıl 18.sini düzenleyecekleri turnuvada oynayabilecekler avukat, avukat eşi, stajyer avukat, hakim stajyeri, savcı, adliye personeli, zabıt katibi, mübaşir, baro çalışanı ve avukat katibi olması gerektiğini belirterek istenilen evrakların ise kimlik fotokopisi, çalıştığı kurumdan kurum personeli olduğuna dair resmi yazı, avukat katiplerinden en az üç ay sigortalı olduğunu belgeleyen SGK hizmet dökümü cetveli forma rengi ve takım adı bulunması gerekiyor,