Samsun’da 2 Ocak’ta meydana gelen olayda; boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 45 yaşındaki B. Ordulu, eşinin evde olmadığı sırada oğlundan anahtarları alarak eve girdi. Kapının arkasına saklanan B. Ordulu, eşi Muradiye Ordulu (38) içeri girdiğinde tabancasını başına dayayarak tehdit etti.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Çıkan tartışma sırasında cani koca, eşini beş yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan B. Ordulu, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"SERBEST KALIRSA NE OLACAĞINI BİLMİYORUM"

Önümüzdeki aylarda görülecek dava öncesinde eşinin tahliye edilmesinden endişe duyduğunu belirten Muradiye Ordulu, "Boşanma davası açtım ancak eşim ayrılmayı kabul etmeyerek beni beş yerimden bıçakladı. Eve gizlice girerek saldırıyı gerçekleştirdi. Hâlâ yaşadıklarımın etkisindeyim, evime tek başıma giremiyorum ve psikolojik destek alıyorum. Şu an cezaevinde ama serbest kalırsa ne olacağını bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"KIZIMIN CENAZESİNİ GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Baba Bahri Karaca ise "Bazı kanunlar nedeniyle suçular ön kapıdan girip, arka kapıdan çıkabiliyor. Korktuğumuz taraf budur. Kızımız bu sefer ölümden kurtuldu ama bir dahaki sefere kurtulabileceğinden şüpheliyiz. Ne ceza alacağını bilemiyoruz. Biz evlilik sürecinde anne-baba olarak elimizden gelen desteği verdik. Ne yazık ki bu şahsın amacı yuva kurmak değil, kızıma sürekli baskı ve korku oluşturmakmış. Kızım en son durumu bana söyledi ama biz bu kadarını beklemiyorduk. Devletimize sığınıyoruz, inşallah gereken cezayı alır. Korkumuz, bu şahıs cezaevinden çıktıktan sonra kızımızın cenazesini görmek istemiyoruz. İnşallah öyle bir şey olmaz ve devletimiz gereken cezayı verir" şeklinde konuştu.