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Kayseri'de kocasını bıçaklayarak öldüren kadının, savcılıktaki ifadesinde, sürekli şiddet gördüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi'ndeki apartmanda eşi Ahmet U'yu uyurken bıçaklayarak öldüren M.U'nun savcılık ifadesinde, kocasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını, olay günü de darbedildiğini söylediği bilgisine ulaşıldı.

Kocasının uyumadan önce kendisini tehdit ettiğini öne süren M.U'nun, "Daha sonra uyudu. Uyumadan önce de 'Seninle yarın görüşeceğiz' dedi. Uyuduğu sırada göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti." dediği ortaya çıktı.

Şiddet gördüğü için bir süre ağabeyinin evinde kaldığını ancak eşinin kendisini geri eve getirdiğini anlatan ve pişman olduğunu dile getiren M.U'nun "Bir insan bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Kendini de yaktı beni de." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Kocasinan ilçesinde 4 Kasım'da M.U'nun bıçakladığı kocası Ahmet U. olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan M.U. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA