Sırbistan’da yapılan U 17 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında milli mayoyu giyen Çorum Milli Eğitimspor kulübünden Eren Yalçın, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından kabul edildi.

Eren Yalçın beraberinde antrenörleri Yasin Bolat ve Serdar Çatal ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Abdulllah Kodek’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Avrupa Şampiyonasındaki müsabakalar hakkında bilgi veren Eren Yalçın Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e destekleri için teşekkür etti.

Yalçın ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonasının bir tecrübe olduğunu belirterek önümüzdeki yıllarda hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise Eren Yalçın ve antrenörlerini kazanılan bu Avrupa ikinciliği ve başarılı çalışmaları nedeni ile tebrik etti ve desteklerinin devam edeceğini söyledi,