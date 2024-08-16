Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre, 16 ilin emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Merkeze çekilen müdürler arasında Çorum eski Emniyet Müdürü Murat Kolcu da yer aldı. Renkli kişiliğiyle tanınan Kolcu, Çorum'da bir dönem görev yaptıktan sonra Aksaray'a atanmıştı.

Kolcu'dan boşalan göreve Polis Başmüfettişi Ali Haluk Karakuş getirilirken, yine bir dönem Çorum'da KOM Müdürü olarak görev yapan Niğde Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de son kararnameyle EGM emrine alındı.

Kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığı'nda İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Manisa, Muğla, Mardin, Siirt, Bitlis, Erzurum, Şırnak, Tunceli, Ağrı, Trabzon, Nevşehir, Batman, Ardahan, Bayburt, Bartın, Sinop, Yalova, Yozgat, Edirne, Kırşehir, Malatya, Kars, Sivas, Zonguldak, Elazığ, Isparta, Çanakkale, Burdur, Kütahya, Amasya, Bolu, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Ordu, Karaman, Muş ve Düzce olmak üzere 41 ilin jandarma komutanı değişti.