Şengül ailesinin kızı İnci Eser (35), iddiaya göre ailesinin rızası olmadan 1 ay önce kaçarak Halil Eser (45) ile evlendi.

DAMADI VE KIZINA ATEŞ AÇTI

Baba Dursun Şengül (54), bir akaryakıt istasyonunda kızı İnci Eser ve damadı Halil Eser ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Dursun Şengül, otomobilde bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e av tüfeğiyle 2 el ateş etti.

YAKINLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Halil Eser, olay yerinde hayatını kaybetti, İnci Eser ise kolundan hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnci Eser'e sağlıkçılar müdahale etti. Bölgeye gelen damadın yakınları ise fenalık geçirdi.

Halil Eser’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobiliyle kaçan Dursun Şengül ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle yakalanıp gözaltına altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.