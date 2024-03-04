Çorum Kömür ve Odun Satıcıları Derneği’nde Osman Şahin yeniden başkan seçildi.

Derneğin olağan genel kurulu hafta sonu gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısına çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve Dodurga Dikenli Köyü Muhtarı Murat Şahin ile dernek üyeleri katıldı.

Mustafa Mert’in başkanlığında Harun Börekçi ve Ömer Gözübüyüklü’den oluşan divan heyetinin yönettiği genel kurulda tüm maddeler oybirliği ile kabul edildi.

Tek liste halinde gerçekleşen seçimde ise Osman Şahin yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulu da Halik Bölükbaş, Harun Börekçi, Arif Fakı ve Halil Mert’ten oluştu.

Denetim kuruluna da Naim Ağır, Ömer Gözübüyüklü ve Galip Karslı seçildi.