İzmir'de yaşayan R.K., ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen eşi Fatma Kahraman'ı dışarı çağırarak tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan R.K. Denizli Otobüs Terminali'nde yakalandı. Cinayet şüphelisinin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp " Gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye" sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.