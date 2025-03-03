Konut kredisinde 1,5 yıl sonra bir ilk!

Faiz indirimlerinin ardından konut kredisinde oranlar 1,5 yıl sonra yeniden yüzde 40'ın altına indi. Ev almak isteyenler için oranların düşmesiyle maliyetler 300 bin TL'nin üzerinde azaldı.

Merkez Bankası'nın 2024'ün son ayı ve 2025'ilk ilk ayında faizde indirime gitmesinin ardından Emlak Konut'un başlattığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile birlikte konut kredileri 1,5 yıl aranın ardından yeniden yüzde 40'ın altına indi.

KONUTTA FAİZ YÜZDE 40'IN ALTINA İNDİ

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre 21 Şubat 2025 itibarıyla yüzde 39,96'ya gerileyen konut kredi faizleri, 8 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Kredi faizleri 2024'ün nisan ayında yüzde 45,14 seviyelerine çıkmıştı.

340 BİN LİRA DAHA AZ MALİYET

Kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için faizlerin düşmesi maliyeti büyük oranda aşağıya çekiyor. Bankalar faiz oranlarını 2,74'e çekmeye başlarken, faizlerin düşmesiyle birlikte 1 milyon liralık konut kredisindeki ödeme farkı 340 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre faiz yüzde 3.05 olduğunda 120 ay vadeli 1 milyon TL tutarındaki kredi için aylık 31 bin 352 TL, toplamda ise 3 milyon 762 bin 260 TL ödenirken, aynı vadede yüzde 2.74 faiz uygulandığında aylık ödeme 28 bin 512 TL'ye, toplam ödeme ise 3 milyon 421 bin 494 liraya iniyor. Buna göre, yeni faiz oranıyla kredi kullanan bir kişi her ay 2.840 TL daha az taksit ödeyecek ve toplamda 340 bin TL daha az ödeme yapmış olacak.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE DE ORANLAR DÜŞÜYOR

Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında da faizi düşürmesi beklenirken, ihtiyaç kredisinde de faiz düşüşü hızlandı. Merkez Bankası verilerine göre ihtiyaç kredisinde faiz 21 Şubat'ta yüzde 63.11 ile 1 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. 29 Mart 2024'te yüzde 86'yı geçen ihtiyaç kredisi faizi 2024 sonundan bu yana 7 puandan faza düştü. Ticari kredi faizi de 2024 sonundan bu yana 4 puandan fazla düşerek yüzde 56.6'ya geriledi. 1-3 ay vadeli mevduatın faizi ise yüzde 51.8 ile 1 yılın en düşük seviyesine indi.

Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini gerçekleştirdiği 26 Aralık 2024'ten 21 Şubat 2025'e kadar olan dönemde Türk Lirası kredi hacmi 327 milyar TL artarak 10 trilyon 367 milyara çıktı.