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Ahlatcı Çorum FK’nın Ziraat Türkiye Kupası grup ilk maçında Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bu maçta Maraton, VİP A tribünü ve Misafir tribünleri açık olacak diğer tribünler ise bu maçta kapalı olacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre VİP A tribün biletleri 500, maraton tribün biletleri 250 lira misafir tribün biletleri ise 325 liradan satıya çıkarıldı. Kombinelerin geçerli olduğu bu maçta Kuzey Kale arkasından kombine alan taraftarlar maraton tribününe, VİP D tribününden kombine bilet alan taraftarlar bu müsabakada VİP A tribünden Batı Özel VİP B tribünden kombine alan taraftarlar ise 11 nolu locadan giriş yaparak maçı izleyebilecek.

Editör: Çorum Hakimiyet