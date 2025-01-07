Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil Beyazlılar bir yandan sahada çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da takımın eksik mevkileri için arayış içinde.

Mimar Sinanspor’da ilk olarak karşılıklı görüşmeler sonunda ayrılık kararı verilen dört isim ile vedalaşıldı.

Mimar Sinanspor beş yıldır kulüp alt yapısından yetişen ve kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi Hakan Baş 1. Amatör Küme’ye iddialı hazırlanan Alacagücüspor’a transfer olmak için izin istedi ve kulüp yönetimi de futbolcuyu yeni kulübüne verdi.

Yine kulüp alt yapısından yetişen ve geçen yıl şampiyonluk kazanan kadroda forma giyen kaleci Halis Hakan Ege’de ayrılık isteğini iletti ve karşılıklı görüşme ile anlaşma sağlandı. Bu sezon başı Şile Yıldızspor’dan transfer edilen kanat oyuncusu İsmail Koç ile de görüşerek ayrılık kararı alındı.

Ligin ilk yarısında takımın hücumda en fazla süre alan ismi genç forvet İzzet Bora Uzan da gelen teklifler üzerine ayrılık isteğini yönetime iletti. Yeşil Beyazlı kulübün ayrılmasını istemediği genç futbolcu yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı. Kartalspor ve Sancaktepe FK takımlarında oynadıktan sonra 2022 sezonunda Çorum FK alt yapısında oynayan geçen sezon Kırıkkale FK forması giyen İzzet Bora Uzan bu sezon başında ise Mimar Sinan ile anlaşmıştı.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer eksik mevkiler için yaptıkları görüşmeler olduğunu ve bu hafta içinde anlaştığı isimleri takıma katacaklarını söyledi.