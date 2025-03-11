Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Çorum Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti.

Kooperatif başkanlarından talep ve sorunlarını dinleyen Vali Çalgan, görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Ayrıca ziyarette, kooperatiflerin çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, kooperatif bünyesinde esnaflara verilen hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tek tek kooperatif başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile tanışan Vali Çalgan ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkür etti.