Bir anda yola fırlayan başıboş köpekler trafik kazalarının yaşanmasına neden oluyor.

Öyle ki meydana gelen bu kazalarda onlarca vatandaşımız hayatını kaybederken yüzlercesi de yaralandı.

Başıboş köpeklerin yola fırlayarak neden olduğu kazaların sonuncusu ise Kastamonu'da yaşandı.

Başıboş köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı

İnebolu ilçesinin Boyran Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken, önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı.

Ani frenin etkisiyle aniden duran araç arkasından gelen otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Emirhan İ., C.C., Uğur Y., Efekan Ziya K., R.E. ve C.E. yaralandı.

6 kişi yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.