Başıboş sokak köpekleri vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.

Başıboş sokak köpeği yüzünden yaralanan ve canından olan vatandaşlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Bu defa ise Samsun'da bir vatandaş, köpeğe çarpmamak için kaza yaptı.

Bariyerlere çarparak durabildi

31 yaşındaki Ömer D. yönetimindeki 55 AAD 879 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde aniden önüne çıkan köpeğe vurmamak için manevra yapınca refüjdeki bariyere çarparak durabildi.

5 aylık bebek yaralanlar arasında

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Ünzile ve 5 aylık bebekleri Hüseyin Alperen D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.