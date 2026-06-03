Korfboll U 17 Türkiye Şampiyonası ilk kez Çorum’da yapılacak. 12-14 Haziran tarihleri arasında Yeni Spor Salonunda yapılacak olan şampiyonaya şu ana kadar 10 takım başvurdu.

U 19 ve U 21 kategorilerinde yapılan Türkiye Şampiyonalarının ardından U 17 kategorisindeki ilk şampiyona Çorum’da yapılacak.

Korfboll İl Temsilcisi Ali Haydar Teke şampiyonada farklı illerden on takımın başvurduğunu 5 Haziran cuma gününe kadar başvuruların devam ettiğini söyledi. Bu şampiyonanın aynı zaamanda U 17 milli takım seçmesi niteliğinde olacağını belirten Teke bu yüzden katılımın dahada artacağını söyledi.

Çorum’dan iki takımın mücadele edeceği şampiyona için gerekli hazırlıkların devam ettiğini belirten Teke amaçlarının iyi bir ev sahipliği yaparak Korfboll’un gelişimine katkı vermek olduğunu belirtti.