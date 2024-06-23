Bolu'da yaşanan olayda iddialara göre yaklaşık 3 aydır evli olan Azerbaycan uyruklu ebe hemşire Gülare S. bakımından sorumlu olmak şartıyla Niyazi Sezer ile yakınları vesilesiyle tanışarak, anlaşmalı evlilik yaptı.

Evlilikleri sırasında rahatsızlıkları nedeni ile Niyazi Sezer Ankara'da tedavi görmeye başladı. Tedavi sırasında Gülare S. ile hastanede tanışan ve tedavi gören A.T, Niyazi Sezer'in vefat etmesi üzerine görüşmediği ailesiyle iletişime geçerek Gülare S. ve arkadaşı Mahabbat Ç'nin birlikte her gün 10 mg kırmızı reçeteli bir ilaç vererek Niyazi Sezer'i zehirlediğini iddia etti.

AİLE ŞİKAYETTE BULUNDU

İddialar üzerine Niyazi Sezer'in ailesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulundu. Gülare S. ve arkadaşı Mahabbat Ç. hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Eşini tasarlayarak kasten öldürmek' ve 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bolu 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gülare S. savunmasında eşini öldürmesi için hiç bir neden olmadığını, hastalığında çocuklarının yanında olmadığını, eşinin akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor aldığını ve Azerbaycan'da ebelik yaptığını ama ilaçları bilmediğini bu nedenle suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

"İLAÇLARI YOK ETTİN Mİ"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; mahkemede dinlenen tanık A.T, Mahabbat Ç. ile hastanede tanışıp zamanla samimi olduğunu, Gülare S. ile de Mahabbat Ç. vesilesiyle tanıştığını söyledi. Mahabbat Ç'ye misafirliğe gittiğini kaydeden tanık A.T, Gülare S'nin, arkadaşı Mahabbat Ç'yi arayarak eşinin vefat ettiğini söylemesiyle Mahabbat Ç'nin başka odaya geçtiğini ve bunun üzerine arkasından gidip konuşulanlara kulak misafiri olduğunu Mahabbat Ç'nin "İlaçları yok ettin mi? Başımız belaya girecek" gibi cümleler duyduğunu söyledi.

"16 YILLIK EŞİNİ DE BU ŞEKİLDE ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

Telefon konuşmasından sonra Muhabat Ç'nin kendisiyle diyaloğuna devam ettiğini söyleyen A.T, Mahabbat Ç'nin Azerbaycan'da fizyoterapist olduğunu, 16 yıllık eşini de bu şekilde öldürdüğünü, arkadaşı Gülare S'ye yaşlı birini bulup evlendirdiğini ve kocasını da aynı yöntemle öldürdüğünü, isterse kendisini de evlendirebileceğinden bahsettiğini iddia etti.

Bolu 1. Ceza Mahkemesi, yaptıkları incelemelerden sonra her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delillerin bulunmadığı anlaşıldığından Gülare S. ve arkadaşı Mahabbat Ç. hakkında beraat kararı verdi.

YARGITAY BERAATI ONADI

Sezer ailesinin avukatlarının itirazı üzerine dosya Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Beraat kararının istinaftan geçmesinin ardından dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi.

Dosyayı inceleyen Daire, istinafa yapılan itirazda taraf avukatlarının beraat kararına ilişkin yaptığı itirazı reddederek şüpheden uzak ve kesin delil bulunmaması gerekçesiyle Gülare S. ve Mahabbat Ç'nin beraat kararını onadı.