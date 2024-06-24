Sarımazı Mahallesi Ceyhan-Erzin kara yolunda, Recep I. (56) yönetimindeki 01 AFT 431 plakalı tır ile Osman Utan (35) idaresindeki 31 R 0827 plakalı kamyonet çarpıştı.

Sarımazı Mahallesi Ceyhan-Erzin kara yolunda, Recep I. (56) yönetimindeki 01 AFT 431 plakalı tır ile Osman Utan (35) idaresindeki 31 R 0827 plakalı kamyonet çarpıştı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonet sürücüsü Utan ile aynı araçtaki İzzet Kartal (38) ve Osman Çoban'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 1'i kadın 2 kişi de ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.