Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu feci bir kaza oldu. Ahmet Gussen yönetimindeki pikap, Oğuzeli-Karkamış kara yolunun 10. kilometresinde, Ertuğrul Tamer idaresindeki hafif ticari araca çarparak devrildi.

23 KİŞİ YARALANDI!

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan 23 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Cevahir El Hamid ile İsmail El İsmail, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EVLERİNE DÖNÜYORLARDI

Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor. Yaralıların yabancı uyruklu olduğu ve Oğuzeli ilçesinde tarlada çalıştıkları, işlerini bitirdikten sonra pikap ile evlerine gittikleri öğrenildi.