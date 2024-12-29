Deprem​ kuşağında yer alan Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son olarak Ege Denizi​'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Muğla​ açıklarında meydana gelen deprem paniğe neden olurken, deprem bilimci Naci Görür'den depremle ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Ege Denizi'nde saat 11.00 sıralarında 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla'nın Datça​ ilçesine 172,77 kilometre mesafede olan depremin 6,75 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN UYARI

Paniğe neden olan depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Görür'den beklenen açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür şu ifadeleri kullandı:

"DEPREM POTANSİYELİ BÜYÜK"

"Akdeniz'de Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda depremler oluyor ve özellikle Muğla çevresinde (4,3, 4,5) hissediliyor. Bu zon da Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon. Sevgiyle."