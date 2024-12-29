Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, oda yöneticileri ve taksici esnafı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı yönetim kurulu ve esnaf adına teşekkür eden Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli “Belediye Başkanımız her zaman esnafımızın yanında oldu. Hangi taleple yanına gittiysek bize yardımcı olmaya çalıştı. Çözüm odaklı ve esnafımızın yanında olduğunu bilmek bizleri mutlu ediyor. 7 gün 24 saat telefonu açık bir belediye başkanımız var. Ne zaman arasak bizlere samimiyetle yardımcı oluyor. Bugün de buraya esnaf arkadaşlarımızın taleplerini iletmek için geldik. Her zaman olduğu gibi taleplerimizi geri çevirmeyen ve bizleri tüm sıcaklığıyla karşılayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“ESNAFLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da göreve geldikleri günden bu zamana kadar tüm esnafla yakından ilgilendiklerini, dertlerini, sıkıntılarını çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Aşgın “Bugün de taksici ve servisçi esnafımız bazı taleplerde bulundu. Taleplerinden birisi 2025 yılı itibariyle 12 yaşını dolduran ticari araçların hizmet sürelerinin 1 yıl uzatılmasıyla ilgiliydi. Bu taleplerini Ocak ayında yapacağımız Belediye Meclis toplantısında gündemine taşıyacağız ve 1 yıl süreyle bu süreyi uzatacağız. Bir diğer konu ise geçtiğimiz hafta hasta kabulüne başlayan Diş Hastanesi için yapacağımız taksi durağı ihalesinin ertelenmesiyle ilgili. Esnaflarımızdan gelen talep doğrultusunda burada ihaleye çıkma süresini de 6 ay uzatıyoruz. 6 ay boyunca Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde olduğu gibi taksici esnafımız orada sırayla nöbet tutacak. Bu sayede de onlara bir nebzede olsa katkı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.