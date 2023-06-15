HURŞİT BOZKURT

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Çorum İl Müdürlüğü KOBİ Gelişim Destek (KOBİGEL) Programı kapsamında işletmeleri desteklemeye devam ediyor.

KOSGEB İl Müdürü Halit Sıdık Tonkuş, KOBİ Gelişim Destek (KOBİGEL) Programı kapsamında Çorum’da 52 işletmeye 67 milyon 906 bin 549 lira destek verileceğini açıkladı.

İl müdürlüğü binasında yaptığı basın toplantısında desteklemeler hakkında bilgiler veren Halit Sıdık Tonkuş, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren KOSGEB İl Müdürlüğünün kısa süre önce Çorum Valiliği ek binasına taşındığını belirterek, vatandaşların KOSGEB ile ilgili her türlü iş ve işlemi için Gazi Caddesi'ndeki yeni hizmet binasına gelebileceklerini ifade etti.

Kütahya KOSGEB İl Müdürlüğü görevini yürütürken şubat ayında Çorum'a atandığını kaydeden Tonkuş, göreve başladıktan sonra KOBİGEL başta olmak üzere kurumun sağladığı desteklerle ilgili çalışmalara ağırlık verdiğini kaydetti.

Tonkuş, KOBİGEL Programı'na başvuran 56 işletmeden 52'sinin destek almaya hak kazandığını vurgulayarak, "52 işletme için kuruldan geçen tahmini destek miktarı, 67 milyon 906 bin 549 liradır. Çorum İl Müdürlüğümüz, başvuru sayısına oranla verilen teşvik miktarında Türkiye genelinde ön sıralarda yer almaktadır”ifadelerini kullandı.