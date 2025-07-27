Kovid-19 pandemisi, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine ve küresel ekonominin ciddi şekilde daralmasına yol açtı.

2020 yılında başlayan bu sağlık krizi, ülkeleri sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamaları gibi sert önlemler almaya zorladı.

Bu önlemler, insanların günlük yaşamlarını derinden etkiledi ve birçok sektörde faaliyetlerin durmasına neden oldu.

AŞILAR HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Ancak, 2021 yılında Kovid-19 aşılarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla birlikte, dünya yeniden normalleşme sürecine girmeye başladı.

Aşılar, virüsün yayılmasını kontrol altına almak ve ağır hastalıkları önlemek için en etkili araç olarak kabul edildi.

Ancak aradan geçen 5 yıla rağmen aşıların etkisine dair yeni ve dikkat çekici bir rapor yayımlandı.

BEKLENENDEN DAHA AZ CAN KURTARDI

Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, Kovid-19 aşılarının beklenenden çok daha az sayıda can kurtardığını ortaya koydu.

Washington Times'da yer alan habere göre aşıların, 2021 yılından itibaren yaklaşık 20 milyon kişiyi ölümden kurtardığı düşünülüyordu.

20. DEĞİL SADECE 2,5 MİLYON HAYAT KURTARDI

Stanford Üniversitesi epidemioloji araştırmacıları tarafından yapılan yeni çalışma, Kovid-19 aşılarının 2020-2024 yılları arasında dünya genelinde yaklaşık 2,5 milyon hayat kurtardığını tahmin ediyor.

AMA Health Forum’da yayınlanan bulgulara göre, söz konusu dönemde uygulanan her 5 bin 400 Kovid-19 aşı dozu için sadece bir ölüm önlenebildi.

Resmi verilere göre, aynı yıllarda Kovid-19 kaynaklı ölümler dünya genelinde 7 milyon civarında gerçekleşti.

KURTARILANLARIN YÜZDE 90'I 60 YAŞ ÜSTÜ

Çalışmada, kurtarılan hayatların yüzde 90’ının 60 yaş ve üzeri kişilerde olduğu, ayrıca yüzde 82’sinin Covid-19 testi pozitif çıkmadan önce yapılan aşılarla sağlandığı vurgulandı.

Stanford Üniversitesi epidemiyoloğu ve baş yazar John P. A. Ioannidis, bu yeni tahminlerin, aşıların ilk yılda 20 milyon hayat kurtardığını iddia eden erken çalışmalardan çok daha düşük olduğunu belirtti.

İNSANLARI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI DA ÇÜRÜTÜLDÜ

Ayrıca, aşı karşıtlarının “milyonlarca insanı aşıların öldürdüğü” yönündeki iddialarının bu çalışma ile çürütüldüğü ifade edildi.

Ioannidis, gençlerin zorunlu aşılama politikaları nedeniyle aşılama kapsamına alınmasının, sağlık sorunları bulunan yaşlıların aşıdan uzak kalmasına yol açtığını ve bu durumun aşının etkinliğini azalttığını söyledi.

Sonuç olarak, Kovid-19 aşıları hayat kurtarırken, etkilerinin beklentilerin altında kalması, pandemi yönetiminde aşı stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor.