Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköy İlçesine bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

Başkan İsbir, köy muhtarları ile bir araya gelip, Köylerdeki ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

köy muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirerek, köylerin yaşamış olduğu sıkıntılar ile ihtiyaç ve taleplerine çözüm bulmak için fikir birliğine vardıklarını anlatan Başkan İsbir, “Belediye Başkanlığımızca destek olabileceğimiz hizmetler ve tedarik edebileceğimiz malzemeler ile ilgili bir çalışma yaptık. Belediye Başkanlığımız imkanları kısıtlı ancak elimizden geldiğince ve imkanlarımız ölçüsünde ilçemize bağlı köylerimize de destek olmaya gayret gösteriyoruz. Biz İlçemiz ve köylerimiz ile bir olursak İlçemizi o kadar yaşanabilir bir duruma getiririz, önümüzdeki süreç içerisinde de köylerimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için çalışmalarımız devam edecek. Katılımlarından dolayı tüm köy muhtarlarıma teşekkür ediyor, kendilerinin aracılığıyla bütün Ortaköylü hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum” dedi.