Savunma Sanayii Destekleme Fonu için kredi kartı limiti 100.000 TL'nin üzerinde olan kişilerden yılda 750 TL katkı payı alınacak. Vergi ödemek istemeyenler 99 bin TL arayışına başladı. Bankanın çağrı merkezi numarasını arayarak limit düşürme taleplerini ileten vatandaşlar mobil üzerinden de limit düşürmenin adımlarını merak ediyor.

KART LİMİTİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN BANKALARA AKIN ETTİLER

Kredi kartlarında 100 bin liranın üzerindeki limitlerden Savunma Sanayii Fonu için yıllık 750 liralık ödeme alınmasının planlanması vatandaşın tepkilerine neden oldu. Türkiye'de 100 bin TL ve üzeri limite sahip kredi kartı sayısı 61 milyon 955 bin 106'idi.

Kredi kartlarından alınması planlanan 750 liralık ödeme vatandaşı harekete geçirdi. Bankalarda '99 bin TL' yoğunluğu başladı. Herkes aynı şeyi sorgulamaya başladı. Kredi kartı limiti nasıl düşürülür?

Kredi kartı limitinin düşürülmesini isteyen bir banka müşterisinden dönem borcunu ödemesini bekler. Yani borcunuzun yeni limitinizin altında olması gerek.

KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Bankanın çağrı merkezi numarasını arayarak limit düşürme talebinizi iletebilirsiniz. Şubeler aracılığıyla da kredi kartı limiti düşürülmesi talep edilebilir.

Mobil bankacılık üzerinden şifrenizle giriş yaparak da limit düşürme işlemi tamamlanabilir. Kredi kartı limitini düşürmek için bankalara ait dijital bankacılık uygulamaları üzerinden şu adımları takip ederek limit düşürme talebinde bulunabilirsiniz: Kartlarım / Kredi Kartlarım / Ayarlar / Limit Ayarları.

KREDİ KARTI LİMİT DÜŞÜRME KAÇ GÜNDE OLUR?

Bankalar​ limit düşürme talebinin ardından 7 gün içerisinde talebi uygulamakla yükümlüdür.

KREDİ KARTI LİMİT DÜŞÜRME PUAN DÜŞÜRÜR MÜ?

Kartın toplam borcunu limitine oranla düşürmek, kullanım oranı düşüklüğü olarak değerlendirilir. Düşük kullanım oranı, kredi notu üzerinde olumlu etkiye sahiptir.