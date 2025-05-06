Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor sezonun son maçında Çarşambaspor’u 1-0 yenerek ligi galibiyet ile tamamladı.

Ligin ikinci yarısında bir türlü istikrarı yakalayamayan Mimar Sinanspor haftalar önce ligde kalmayı garantiledikten sonra genç oyuncularına tecrübe kazandırmaya çalıştı.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta Mimar Sinanspor 71. dakikada Volkan’ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak sezonu üç puanla kapattı ve oynayacağı baraj maçı öncesinde moral buldu.

Mimar Snanspor bu galibiyet ile sezonu 32 puanla ve 12. sırada tamamladı.