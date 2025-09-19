Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli’nin kızı Kübra Elif ile Mustafa Gücün düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdiler.

Bülent-Sibel Özkaleli çiftinin kızı Gıda Mühendisi Kübra Elif ile Osman-Zeynep Gücün çiftinin oğlu Bilgisayar Mühendisi Mustafa, Kültür Balo Salonunda yapılan düğün töreni ile evlendiler.

Genç çiftin nikahını Çorum Belediyesi Evlendirme Memur Vekili, Kütüphane ve Müzeler Müdürü Bekir Sayın kıyarken, düğüne çok sayıda davetli katıldı.

HAKİMİYET, genç çifti kutlar ömür boyu mutluluklar diler.