Okul Sporları Küçük Kızlar Futsal il birinciliğinde şampiyonluğu İskilip Azmi Milli Ortaokulu kazandı.

Toki Spor Salonu’nda yapılan il birinciliği maçlarında dört okul tek devreli lig sisteminde mücadele etti.

İl birinciliğinde ilk iki maçını kazanarak şampiyonluk yolunda son maçta Şehit Ali Karslı Ortaokulu ile karşılaştı.

Rakibi önünde de üstün bir oyun sonunda 3-2galip gelen İskilip Azmi Milli Ortaokulu şampiyonluğu kazanırırken Şehit Ali Karslı Ortaokulu ise bu sonuçla üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Günün diğer maçında ise Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu, Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu’nu 4-1 yenerek ikincilik kupasının sahibi olurken Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dört okulu kupa sporculara ise madalyaları verildi.