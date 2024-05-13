Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve kaybedenin olmadığı minikler basketbol turnuvasında heyecan sona erdi.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada altı takım mücadele etti.

Federasyonun aldığı karar doğrultusunda sporcuların skordan etkilenmemesi için skorborda yazılmadığı sadece hakem maç kağıdında tutulduğu turnuvada altı takım tek devreli lig usülü birbiri ile maç yaptı.

Oldukça çekşmeli geçen turnuvada kıran kırana müsabakalar oynandı.

Yapılan müsabakalarda kaybedenin olmadığı turnuvada Gelişim Basketbol A ve Gelişim Basketbol B takımları ile Vefaspor, Basketbol Akademi, Basketbol Yıldızları ve Etispor kulübü takımları mücadele etti.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle katılan tüm takımlara kupa ve sporculara ise madalyaları verildi.

Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık geleceğin basketbolcülerini yetiştirmek adına alt yapının önemine dikkat çekerek sporcuların başarılı performansları ile gelecek adına son derece güzel müsabakalar olduğunu belirterek katılan tüm sporcuları ve kulüpleri tebrik etti.