Okul Sporları Küçükler Yüzme İl birinciliği tamamlandı.

İki gün süren il birinciliğinde yapılan yarışmalar sonucunda kızlarda Ted Çorum Koleji erkeklerde ise Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu takım birinciliğini kazandı.

Olimpik Yüzme Havuzunda iki gün süren ve değişik okullardan 100 öğrencinin yarıştığı küçükler il birinciliğinde yarışmalar sonunda kızlarda takım birinciliğini Ted Çorum Koleji Ortaokulu kazanırken 23 Nisan Ortaokulu ikinci Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu üçüncü olurken Özel Pınar Koleji Ortaokulu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Erkeklerde ise Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu takım şampiyonu olurken Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ikinci Çorum Ada Koleji Ortaokulu ise takım üçüncülük kupasının sahibi oldular.

Yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya takım sıralamasında ilk dört sırayı alan okullara ise kupaları verildi.

Küçükler Yüzme’de kategorilerinde birinci olan sporcular 16-17 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan grup birinciliğinde finallere gitmek için yarışacaklar.