CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

VEKİL OLDUĞU İÇİN DAVASI ERTELENMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre Tahtasız'ın İl Başkanlığı döneminde Adliye önünde 'Sabıka Holding' başlığı adı altında basın açıklaması yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten dava açılmıştı.

Tahtasız 14 Mayıs genel seçimlerinde milletvekili olduğu için dava askıya alınmıştı. Tahtasız'ın davası nedeniyle mecliste gündeme geldi ve dokunulmazlığı kaldırılması için Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Bu arada davada eski CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar'ın yargılanmasına devam ettiği öğrenildi.

2 MİLLETVEKİLİ DAHA KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın yanı sıra DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'ye ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.