Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Başkan Taner İsbir, yıl sonunda netleşecek olan nüfus sayımını hatırlatarak, “Yerel seçimlerde parti adaylarının hatırına ikametini Ortaköy'e aldıran Ortaköy sevdalısı ve milliyetçisi olduğunu beyan edenlerin memleket hatırına 12. ay içinde aynı duyarlılığını bekliyoruz.”dedi.

İsbir’in bu yorumuna Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'dan karşılık geldi.

İsbir'in paylaşımını alıntılayan Başkan Aşgın, "Kimin hakiki ikametgahı neresi ise resmi ikametgahı da orası olmalıdır.! Yoksa kul hakkına girersiniz, benden demesi!" ifadelerine yer verdi.

İLLER BANKASI NÜFUSA GÖRE ÖDENEK VERİYOR

Bilindiği üzere her yıl sonunda şehir, ilçe ve beldelerin kesinleşen nüfusları açıklanıyor. Türkiye genelinde belediyeler nüfuslarına göre kişi başı İller Bankası'ndan ödenek alıyor.