3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda program gerçekleştirildi.

Konferans salonundaki etkinliğe Okul Müdürü Recep Celep, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Okul Müdürü Recep Celep, yaptığı konuşmada engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları engellere dikkat çekerek, “Asıl engel, fiziksel değil; kalplerde ve zihinlerde oluşturulan bariyerlerdir. Bizler eğitimciler olarak tüm öğrencilerimizin eşit şartlarda kendini geliştirebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan müzikal gösteri, şiir, ront ve slayt sunumu izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Öğrencilerin gösterilerinde “empati, dayanışma ve erişilebilirlik” temalarını öne çıkardığı gözlendi.

Program sonunda öğretmenler, engellilik konusunda toplumun bilinçlenmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin küçük yaşlarda farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Veliler ise düzenlenen program için okul yönetimine ve emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür etti.