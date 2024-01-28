Azap Ahmet Sokak esnafı, Şeyh Eyüp Sokak’taki ‘Tarihi Kültür Yolu’nu örnek göstererek sokaklarına çevre düzenlemesi ve nostaljik aydınlatma çalışması yapılması için Çorum Belediyesi’ne dilekçe verdiler.

BELEDİYE’YE DİLEKÇE VERDİLER

Kendi aralarında imza toplayarak Belediye’ye dilekçe veren Azap Ahmet Sokak esnafı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın Çorum’un tarihi dokusunu ortaya çıkaran güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu çalışmalar ile şehri daha güzel bir görünüme kavuşturduğunu ifade ettiler.

HEM SOKAK HAREKETLENİR HEM DE VATANDAŞ RAHATÇA GEZEBİLİR

Yeni yapılan Tarihi Kent Meydanı ile Recep Tayyip Erdoğan Caddesi arasında geçişi sağlayan Azap Ahmet Sokağın yapılan aydınlatma ve çevre düzenlemesinden mahrum bırakıldığını dile getiren esnaf, Velipaşa Hanı önündeki Tarihi Kültür Yolu projesini örnek vererek, bu sokağa da aynı proje uygulandığında ve trafiğe kapatıldığında hem hareketliliğin artacağını hem de vatandaşların daha rahat alışveriş ve gezebilecekleri bir sokak haline geleceğini vurguladılar.