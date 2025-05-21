Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenecek Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı anma programının Türkiye'deki tüm Çerkes derneklerinin katılımıyla Samsun'da gerçekleştirilecek.

Sürgünün 161’nci yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Çorum Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burhan İlhan, Çerkes Sürgünü’nün insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olduğunu belirterek, “Büyük Çerkes Sürgünü’nün 161. yıl dönümünde, geçmişin acıları ve yaşanan trajediler hafızalarımızda yeniden canlanıyor. 21 Mayıs 1864, sadece bir tarih değil; yüz binlerce insanın vatanlarından koparıldığı, hayatta kalma mücadelesi verdiği ve büyük bir kültürel kırılmanın yaşandığı bir dönüm noktasıdır” dedi.

Tarihte yaşanan büyük sürgünler ve soykırımların, insanlığın vicdanında derin yaralar açtığını dile getiren Burhan İlhan, “Ancak bu acı olayların unutulması, benzer trajedilerin yeniden yaşanmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Tarih, unutanlar için kendini tekrar eden bir döngüdür. Çerkes halkının yaşadığı sürgün ve zorla göç ettirilme süreçleri, bugün dünyanın farklı bölgelerinde benzer baskılarla karşı karşıya kalan halklar için bir uyarı niteliğindedir” diye konuştu.

“Çorum Kafkas Kültür Derneği olarak, tarihimizin bu en acı gerçeğini unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” diyen İlhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kültürel mirasımızı yaşatmak, tarihî sorumluluğumuzu yerine getirmek ve gelecek nesillere bu gerçekleri aktarmak adına her yıl olduğu gibi bu yıl da anma programlarına katılım sağlayacağız.

Bu kapsamda, 24 Mayıs 2025 tarihinde Samsun’da düzenlenecek olan anma programına derneğimiz olarak katılım sağlayacağız. Bu anlamlı etkinlikte yer almak, geçmişi unutmamak ve tarihin izlerini yaşatarak gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasını sağlamak adına büyük bir önem taşımaktadır.

Ayrıca, etkinliğe katılım noktasında desteklerini esirgemeyen Çorum Belediye Başkanı Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkürlerimizi sunarız. Çorum Belediyesi’nin sağladığı araç desteği, dernek üyelerimizin bu anlamlı etkinliğe katılımını kolaylaştırarak bizleri bir araya getirme noktasında önemli bir katkı sağlamaktadır.

Çorum Kafkas Kültür Derneği olarak, tarihî sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmeye devam edecek, kültürel kimliğimizi yaşatma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu yıl dönümünde tüm hemşehrilerimizi ve duyarlı kamuoyunu anma etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz.”

(Haber Merkezi)