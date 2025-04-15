1. Amatör Küme’de Kültürspor zirve yarışını bırakmıyor. Uzun süre liderlik koltuğunda oturan Kültürspor geçen hafta Alacagücüspor deplasmanında kaybederek liderliği kaybetti.

Kültürspor 11. hafta maçında Ulukavakspor önünde ilk yarısını Yiğithan’ın golü ile 1-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarının başında Murat ile skoru 2-0 yaptı ve rahatladı. 65. dakikada Berkehan ile skoru 2-1 yapan ve umutlanan Ulukavakspor çabası beraberliği getirmeye yetmedi ve son dakikada Batuhan ile skoru 3-1 yapan Kültürspor maçtan 3 puanla ayrılarak puanını 27’ye çıkardı ve lideri takibini sürdürdü.

Ulukavakspor 4 puanda kaldı.