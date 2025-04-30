Kunduzhan Mahallesi'ne Çorum Belediyesi Hizmet Binası civarına yapılacak olan Kunduzhan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 15 Mayıs tarihinde ihale edilecek.

Çorum’da sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Kunduzhan Mahallesine yapılacak olan Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun ihalesi 15 Mayıs tarihinde saat 10.30’da İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu’nda yapılacak.

Şartnameye göre ihaleyi alacak yüklenici firmanın yer tesliminden itibaren 240 takvim günü içinde projeyi bitirip teslim etmesi gerekiyor.