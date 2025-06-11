Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyünde her yıl Kurban Bayramı’nın 3. günü düzenlenen Geleneksel Güreş Şenliği, bu yıl da büyük coşkuya sahne oldu.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte hem spor hem kültür bir arada yaşatılırken, dostluk ve birlik mesajları ön plana çıktı.

Yıllardır süregelen gelenek, bu yıl sadece köy halkının değil, Çorum merkez başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda misafirin ilgisiyle daha da anlam kazandı.

Katılımcıların yoğun ilgisi, hem organizasyonun başarısını hem de kültürel etkinliklerin halktaki karşılığını bir kez daha ortaya koydu.

KIRAN KIRANA GÜREŞLERLE ADETA NEFESLER TUTULDU

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen güreşçilerin katılımıyla gerçekleşen yağlı güreş müsabakaları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Geleneksel ata sporumuzun en güzel örneklerinin sergilendiği güreşlerde, pehlivanlar centilmenlik içinde mücadele ederken, alanı dolduran kalabalık her müsabakada coşkuyla tezahürat yaptı.

Her yaş grubundan vatandaşın yakından takip ettiği güreşlerde, kıran kırana geçen karşılaşmalar güreş severlerin beğenisini topladı. Şenlik boyunca arenada yaşanan çekişme kadar, dostluk ortamı da dikkat çekti.

GÜREŞ AĞALIĞI SEÇİMİ İLGİ ODAĞI OLDU

Şenliğin en ilgi çekici bölümlerinden biri olan Güreş Ağalığı Seçimi, renkli anlara sahne oldu.

Yeni güreş ağası halkın yoğun ilgisiyle seçilirken, yaptığı katkılar ve sunduğu destek köy halkı tarafından büyük takdirle karşılandı.

Kunduzlu Güreş Şenliği yalnızca sporla sınırlı kalmadı. Köy halkı ile gelen misafirlerin kaynaştığı etkinlikte bayram ruhu en güçlü şekilde hissedildi. Ortaya çıkan dayanışma ve birlik tablosu, geleneksel köy şenliklerinin sosyal yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Katılımcılar, hem bayramı kutladı hem de doğayla iç içe bir atmosferde kültürel mirası paylaşmanın keyfini yaşadı. Şenliğin bu yönü, bölgedeki diğer yerleşim yerleri için de örnek bir model olarak dikkat çekti.

ÜLKE TV ŞENLİKTE: “EN İYİSİ GEZMEK” KUNDUZLU’DA

Bu yılki şenliğe damga vuran gelişmelerden biri de, Ülke TV’nin sevilen programı “En İyisi Gezmek” ekibinin etkinlikte yaptığı çekimler oldu. Hem güreş atmosferi hem de Kunduzlu’nun tarihi ve kültürel zenginlikleri, özel bir yayınla ekranlara taşınacak.

Programın 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 20:00’de Ülke TV’de yayınlanacağı açıklandı. Kunduzlu’yu daha yakından tanımak ve şenlik coşkusunu ekran başında yaşamak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olacak.

Ankara ve İstanbul’daki Kunduzlu Dernek Başkanları, köy muhtarı, güreş komitesi ve güreş ağası başta olmak üzere emeği geçen herkes, organizasyonun başarısında önemli rol oynadı. Yapılan açıklamalarda, bu tür etkinliklerin yalnızca kültürel hafızayı korumakla kalmadığı, aynı zamanda toplumsal bağları da güçlendirdiği vurgulandı.

