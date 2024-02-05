Sungurlu’da açılışı yapılan Merkez Şehitler Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu bugün eğitim öğretime başladı.

İlçe Müftülüğü ile Cami Kur’an Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği işbirliğinde 2019 yılında inşaatına başlanan Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu Aralık ayında dualarla açılmıştı.

Bahçelievler Mahallesi şehir stadyumu yanına yapılan Hafızlık Kur’an Kursu yapılan hayırlar ile tamamlandı. Kur’an kursu bugün itibariyle eğitim öğretime başladı.

Müftülükten yapılan açıklama da, “Kıymetli halkımız 20 Aralık 2023 tarihinde sizlerin gayret ve destekleriyle açılışını yaptığımız Hafızlık Kur’an Kursumuzu 5 Şubat 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime başlayacaktır. Öğrencilerimizin eğitim öğretim süresi boyunca ihtiyaçlarını karşılamak adına kuru bakliyat, yağ, şeker vb. nakdi yardımlarınızı bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.