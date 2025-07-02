Toplu sözleşme sürecinde taleplerinin karşılanmamasına tepki gösteren TÜRK-İŞ, dün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak meydanlarda basın açıklaması yaptı.

Çorum'da da Yeni Kent Meydanı'nda toplanan kamu işçileri “Geçinemiyoruz, zordayız” diyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Türk-İş'e bağlı Yol İş, Koop İş, Belediye İş, Tez Koop İş, Tes İş, Sağlık İş sendikası üyeleri hükümetin Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmelerinde yaptığı yüzde 17’lik zam teklifini protesto etti.

Türk İş adına bir basın açıklaması okuyan Türk İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, hükümetin verdiği zam teklifinin işçinin emeğini adeta yok saydığını belirterek;

"Hükümet geçtiğimiz hafta cuma günü yapılan toplantıda bizlere yine geçim şartlarına uygun olan, kabul edilebilecek bir teklif sunmamıştır. Hatta öyle bir teklif ki işçinin emeği adeta yok sayılmıştır." dedi

'Bize reva görülen ücret tüm ülkede işçi kitlemiz ve kamuoyu tarafından üzüntüyle karşılanmıştır.' diyen Üçtepe;

"Buradan meydanlardan bir kez daha sesleniyoruz; Biz emekçiyiz, biz işçiyiz, biz köle değiliz. Biz çalışıyoruz, onlar oyalıyor. Biz üretiyoruz, onlar görmezden geliyor. Taleplerimiz duyulana kadar, haklarımız teslim edilene kadar, emek mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." şeklinde konuştu

Emekçilerin geçinemediğini zorda olduğunu ifade eden Üçtepe, haklarını alana kadar alanlarda olacaklarını dile getirerek, şunları söyledi;

"Geçinemiyoruz, zordayız. Eylemse eylem, grevse grev. Meydanlarda mı yatacağız yatarız, aç mı kalacağız kalırız. Zaten çalışan biziz, zaten aç kalan biziz. İşçiyiz biz işçi. Hakkımızı alana kadar, direne direne kazanacağız. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla halkın yaşadığı gerçekler arasında dağlar kadar fark var. TÜİK in verileri yaşadığımız geçim sıkıntısını yansıtmıyor. Mutfakta yangın var, ama TÜİK hâlâ “güzel havalardan” bahsediyor. Biz emekçiler pazarda, manavda, sokakta gerçek enflasyonu yaşıyoruz. Açıkladığınız veriler bu yangını ne söndürebilir, ne de gizleyebilir. Pazardan eli boş dönen emekçi TÜİK’in verilerine değil, cebindeki üç kuruşa bakarak yaşamaya çalışıyor. Gerçekleri görmek istiyorsanız TÜİK’in raporlarına değil, işçinin boş tenceresine bakın. Ülkemizde vergi yükü işçinin emekçinin sırtına bindirilmiş. Maaşlarımız daha cebimize girmeden yüzde 27'si eriyor. Az kazanandan çok vergi alan bir sistemde adaletten söz edilemez. Yanlış hesaplarınızın faturasını biz emekçilere ödetemezsiniz. Çıkıp bir sokağa bakın, çarşıya pazara bakın. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Kuru vaat değil, toplu sözleşme hakkı istiyoruz. Adil bir ücret, güvenli bir gelecek istiyoruz. Onurlu bir yaşam talebimizden geri adım atmayacağız. Emeğimizi yok sayanlar işçinin sesini duyana kadar susmayacağız."