Arca Çorum FK'da yeni sezon kombine bilet satışlarına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kulüpten edinilen bilgiye göre, satışın başladığı ilk gün kombinelerin yaklaşık yüzde 80'i tükendi.

Kombine satışlarında yaşanan yoğun ilginin ardından Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı.

Balçık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizi Süper Lig'e taşıyan en büyük güç, her zaman yanımızda duran ve desteğini daima hissettiren sizlersiniz. Bize emanet ettiğiniz ARCA Çorum'a gösterdiğiniz güven, verdiğiniz destek ve bu büyük ilgi için her birinize yürekten teşekkür ediyorum."

Yeni sezon öncesinde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Balçık, mesajını "Bu sezon tribünlerde de, sahada da hep birlikte tarih yazacağız. Çünkü biz Anadoluyuz." sözleriyle tamamladı.