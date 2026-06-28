CHP 24, 25, 26 ve 27. Dönem Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse’nin babası, emekli öğretmen Köksal Köse (81) hayatını kaybetti.

Nezaket Köse’nin eşi, Av. Tufan Köse ve İzmir’de Genel Cerrah olan Opr.Dr. Hakan Köse’nin babaları, Çankaya Belediye Başkanı’nın Özel Kalem Müdürü Leyla Köse ile Görkem Köse’nin kayınpederleri olan Köksal Köse’nin cenazesi 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 14.00'de Alaca'nın Akören Köyü'nde defnedilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.