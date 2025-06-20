Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar arası Voleybol turnuvasında şampiyonluğu Arca Savunma kazandı.

Final maçında Cezaevi takımını 3-0 yenen Arca Savunma takımı turnuvanın şampiyonluk kupasını kazandı.

16 takımın mücadele ettiği Sungurlu Kurumlar Voleybol turnuvasının final maçı önceki akşam Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda oynandı. Final maçını Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, Arca Savunma Fabrikalar Genel Müdürü Mehmet Cem Tınmaz ile daire müdürleri ile sporcu aileleri ve çok sayıda taraftar izledi.

Arca takımı Yasin, Uğur, Enes, Eren, Hasan, Kerim ve Oğuzhan’lı kadrosu ile mücadele ederken Cezaevi takımı ise İsmail, Mürsel, Burak, Ahmet, Soner ve Samet’li kadrosu ile mücadele etti. Mustafa Özdemir ve Çağrı Eşen hakem ikilisinin yönettiği maça iyi başlayan Arca Savunma ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Cezaevi Müdürlüğü maça ortak olmak için verdiği mücadeleye rağmen Arca hücumda etkili oyununu sürdürdü ve seti 25-20 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette ise beklendiği gibi geçer zorlu mücadelede Arca tecrübesini de kullanarak seti 25-22 maçı da 3-0 kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Bu maçtan önce oynanan maçta ise Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü olurken Ticaret ve Sanayi Odası takımı ise dördüncü oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve sporculara madalyaları verildi.

EN’lere özel ödül

Turnuvada ayrıca EN’lere özel ödüller verildi. Turnuvanın en centilmen takımı ödülünü Mehmetcik İlkokulu alırken en genç oyuncu ödülünü ise 2011 doğumlu Fatih Ortaokulu’ndan Hayrunise Yaralı aldı. En teknik oyuncu ödülünü Sungurluspor’dan Nisagül Ayata alırken turnuvanın en kıdemli oyuncusu ise Devlet Hastanesi’nden Eyüp Tanıl aldı.