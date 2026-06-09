Üçüncü hafta maçında üçer puanlı iki takımın maçında Bolat Harita takımı Manchester Dil Okulları’nı Samet’in üç golü ile yıldızlaştığı maçta 4-2 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Maçın başında M. Emin ile öne geçen Bolat Harita’ya 17. dakikada Şaban cevap verdi. İlk yarının son dakikalarında Samet takımını yeniden öne geçirdi ilk yarıyı Bolat Harita takımı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarının başında Samet kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atatarak skoru 3-1 yaptı. Şaban’ın golü ile skoru 3-2 yapan Manchester Dil Okulları’nın umutlarını uzatma dakikalarında bitiren isim Samet oldu ve üçüncü golünü atan futbolcu maçın skorunu belirledi: 4-2. Bu galibiyet ile Bolat Harita 6 puanla altıncı sıraya yükselirken Manchester Dil Okulları ise 3 puanla haftası sekizinci sırada tamamladı.