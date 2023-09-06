Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK’da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Milli maç arası nedeni ile haftayı maç yapmadan gececek olan kırmızı siyahlı takımda Başkan Oğuzhan Yalçın bir orta saha bir forvet transferi için Ankara’da görüşmelerini sürdürüyor.

Dün gün boyu gelen bilgilerde öne çıkan ise Ahlatcı Çorum FK’da forvet Sinan Kurumuş ile Alagöz Holding Iğdırspor’dan Ömer Şişmanoğlu’nun takas edileceği yolunda.

İki sezondur Çorum FK formasını giyen ve gol krallığı yaşayan Sinan Kurumuş’a ilk dört haftada Teknik Direktör Tahsin Tam Sinan Kurumuş’a sadece 11 dakika forma verdi. Bu hafta Gençlerbirliği maçında da oyuna almayan Tam’ın Sinan Kurumuş’la ilgili düşüncesini ortaya koydu.

Bu noktada kardeş kulüp Iğdırspor’da Ömer Şişmanoğlu’nun yaşadığı sorun nedeni ile mutsuz olduğu bu iki futbolcunun takas yolu ile transferleri için görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın bu transferin yanı sıra orta saha içinde Süper Lig tecrübesi bulunan bir isimle büyük oranda anlaştığı iki transferin bu hafta içinde takıma katılması bekleniyor.