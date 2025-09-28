Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanamaya devam ederken bir korkutan haber de Kütahya'dan geldi.

AFAD "SON DAKİKA" DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İSTANBUL VE İZMİR'DE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

8,46 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve İzmir dahil çevre illerde büyük panik yaşanmasına neden oldu.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada; "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.