FATİH BATTAR

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, bağlı tüm ekiplerin katılımıyla ‘Güneş G’ adıyla soygun tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği Kuyumcular Arastası’ndan bir kuyumcu dükkanı 3 kişi tarafından soyuldu; soyguncular tezgahtarı da başından silahla yaraladıktan sonra altınları alarak arabayla kaçtı.

İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Bu sırada diğer ekiplere, şüphelilerin beyaz otomobille kaçtığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu bilgisi verildi.

Ekipler, kontrollü olarak kuyumcu dükkanına girerken, telsiz anonsuyla silahlı 3 kişinin kaçtıkları güzergahta önlem alınması istendi.

Telsizden, polislere araca müdahale ederken can güvenliklerini almaları yönünde uyarılar yapıldı.

Soyguncuların olduğu otomobil, Milönü Kavşağı’nda yakalandı. Sözde soyguncular, silahlı ve çelik yelekli polisler tarafından araçtan indirilip, gözaltına alındı.

TATBİKATI GERÇEK SANDILAR

Bu arada çevredeki vatandaşlar tatbikatı gerçek sanınca maskeli polisi yakalamaya çalıştı. Maskeli soyguncunun ekipler tarafından kovalandığını gören vatandaşlar, polisi gerçek soyguncu sanınca bazı vatandaşlar, soyguncuyu durdurmak için önüne kesmeye çalıştıkları görüldü.

Sonra tatbikat olduğunun öğrenen vatandaşlar; “Tatbikatı gerçek sandık. Polislerin maskeli bir kişi kovaladığını görünce biz de yardım etmek istedik ama neyseki tatbikatmış.” dedi

Çevredekilerin ilgiyle izlediği tatbikat gerçeğini aratmadı.