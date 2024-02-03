Bölgesel Gözlemciler Recai Kuzey ve Mustafa Bıçakçı’ya görev.

Bölgesel Amatör Lig’de bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.

BAL 11. grupta lider Yozgat Belediye Bozokspor ile Dersimspor takımları arasında yarın saat 13’de Bozok Stadı sentetik dış sahada oynanacak maçı Kayseri’den Cem Eray Eşmekaya yönetecek. Yardımcıları da Kayseri’den Kadir Çelikbaş ve Çankırı’dan Satılmış Furkan Demirci yapacak.

Maçın dördüncü hakemi de Kayseri’den Mert Han Urum.

Yozgat takımı ilk yarıyı namağlup lider olarak tamamlarken Dersimspor 14 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.

Bal 12. grupta yarın saat 14’de Suluova İlçe sahasında oynanacak Suluova Sebatspor ile Çankırı Birlikspor arasındaki maçı Ankara bölgesi hakemi Buğrahan Dilkan İnanır yönetecek.

Yardımcılıklarınıda Ankara’dan Sevda Çayan ve Mert Altan Çakır. Maçın dördüncü hakemi de Ilgaz Kaptan.

Ligde ilk yarısı Suluova Sebatspor 15 puanla onuncu Çankırı Sarıyspor ise 14 puanla 11. sırada tamamladı.