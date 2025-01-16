Çorum'un İskilip Devlet Hastanesi'nin sevilen laboratuvar teknisyenlerinden Kadir Singirli (57) vefat etti.
Meydan Mahallesi'nden merhum Hamdi Singirli'nin oğlu, Seda ve Eren'in babası, İskilip Devlet Hastanesi'nin sevilen laboratuvar teknisyenlerinden Kadir Singirli (57) yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi 17 Ocak 2025 Cuma günü Cuma namazına müteakip namazından Çarşı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hacıkarani Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Editör: Çorum Hakimiyet