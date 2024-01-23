Milletvekili Oğuzhan Kaya konu hakkında yaptığı açıklamada, 2023 yılı Temel Eğitim Yatırım Programına alınan Laçin Çok Programlı Anadolu Lisesinin, 3728,00 metrekare yüzölçümlü arsa üzerine 3 kattan ve 8 derslik, amaçlı salon, kütüphane, kantin, rehberlik birimi, idari birimler, öğretmenler odası, okul aile birliği odası, destek eğitim odası, fen derslikleri ve görsel sanatlar odası yapılacak şeklinde planlandığını belirtti.

Taban alanı 623 metrekare olmak üzere toplam inşaat alanının 1914 metrekare olarak inşa edileceğini kaydeden Milletvekili Kaya, “Çorum İl Özel İdaresi tarafından Laçin İlçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi yeni binasının yapımı 02.02.2024 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İşin süresi 300 gün olarak belirlenmiş olup, 2024 - 2025 eğitim yılı 2. yarıyıl dönemine yetiştirilmesi planlanmaktadır” dedi.